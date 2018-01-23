105,8% в Пензенской области составил индекс промпроизводства продуктов

В Пензенской области индекс промышленного производства продуктов питания по итогам года составил 105,8%.

Такие данные на селекторном совещании Минсельхоза России озвучил замминистра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов.

По его словам, индекс производства продукции из мяса животных и мяса птицы составил 115%, готовых кормов — 107,8%. Индекс производства сахара — 123%.

Замминистра в своем докладе затронул вопросы поддержки переработчиков, а также отметил работу региона в части мониторинга на предмет выявления фальсифицированной продукции, сообщает пресс-центр областного правительства.