105,8% в Пензенской области составил индекс промпроизводства продуктов

Такие данные на селекторном совещании Минсельхоза России озвучил замминистра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов.
По его словам, индекс производства продукции из мяса животных и мяса птицы составил 115%, готовых кормов — 107,8%. Индекс производства сахара — 123%.
Замминистра в своем докладе затронул вопросы поддержки переработчиков, а также отметил работу региона в части мониторинга на предмет выявления фальсифицированной продукции, сообщает пресс-центр областного правительства.