Пензенец создал ледяного Роналду, который рассмешил Сеть

Как сообщает Life, западные пользователи интернета высмеяли ледяного двойника из-за отсутствия сходства с футболистом. Скульптура Криштиану Роналдо, над которой трудился пензенец Сергей Кныш, выставлена на Поклонной горе в столице на фестивале «Ледовая Москва — в кругу семьи» (0+). В 2018 году его посвятили Чемпионату мира по футболу.

«Почему так сложно создать хорошую скульптуру Криштиану Роналду?» — удивляются многие пользователи.

Однако организаторы фестиваля настаивают на полном сходстве скульптуры с оригиналом.

«Схожесть с любимцем мадридского «Реала» — полная, даже, несмотря на то, что оттепель слегка повредила фигуры», — отметил руководитель проекта «Ледовая Москва» Александр Ковтунец.

Why is it so difficult to make a good sculpture of Cristiano Ronaldo?https://t.co/eRHVmLdcC0

(