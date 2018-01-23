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Пензенец создал ледяного Роналду, который рассмешил Сеть

23 января в 14:55 560 просмотров
, что ледяной Криштиану Роналду, которого вырезал скульптор из Пензы, не похож на известного футболиста.

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Организаторы выставки не согласны с мнением о том, что ледяной Криштиану Роналду, которого вырезал скульптор из Пензы, не похож на известного футболиста.

Как сообщает Life, западные пользователи интернета высмеяли ледяного двойника из-за отсутствия сходства с футболистом. Скульптура Криштиану Роналдо, над которой трудился пензенец Сергей Кныш, выставлена на Поклонной горе в столице на фестивале «Ледовая Москва — в кругу семьи» (0+). В 2018 году его посвятили Чемпионату мира по футболу.

«Почему так сложно создать хорошую скульптуру Криштиану Роналду?» — удивляются многие пользователи.

Однако организаторы фестиваля настаивают на полном сходстве скульптуры с оригиналом.

«Схожесть с любимцем мадридского «Реала» — полная, даже, несмотря на то, что оттепель слегка повредила фигуры», — отметил руководитель проекта «Ледовая Москва» Александр Ковтунец.

Фотография: https://twitter.com/buzz_monde/status/949240151041040384/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Flife.ru%2Ft%2F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2F1076657%2Fnielzia_vossozdat_soviershienstvo_liedianoi_ronaldu_iz_moskvy_rassmieshil_siet

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