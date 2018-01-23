Ученые из Калифорнийского университета в США пришли к выводу, что женщины сильнее, чем мужчины осложняют совместную жизнь, сообщает телеканал «360».
Исследователи основывались на данных опроса, в котором участвовали 1100 респондентов обоих полов. Выяснилось, что усложнением повседневной жизни занимается именно прекрасная половина человечества. Женщины оказываются более раздражительными и эмоциональными.
В целом, 15% взаимоотношений с женщинами оказались сложными для их сожителей.
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