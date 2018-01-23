Вам будет интересно
Наши новости
В России запретили прокат картины «Смерть Сталина»
В России выпустят монету с изображением саратовского собора
В Сети набирает популярность ролик главы минлесхоза со стриптизом. ВИДЕО
РЕН ТВ впервые покажет премьеру «Игры Престолов» зимой
В России для школьной охраны могут ввести единые требования
В России капремонт за год провели в 20 тыс. домов вместо 50 тыс.
Вологодские школы получили 50 млн руб на ремонт
Медсестрам предложили овладеть ораторским искусством
Первого робота-продавца уволили через неделю после найма
Ученые создали новую технологию ранней диагностики рака

Женщины осложняют семейную жизнь — ученые

23 января в 14:43 470 просмотров
, что женщины сильнее, чем мужчины осложняют совместную жизнь, сообщает телеканал «360».

" data-title="Женщины осложняют семейную жизнь — ученые — Пенза-пресс, рунет за день">

Ученые из Калифорнийского университета в США пришли к выводу, что женщины сильнее, чем мужчины осложняют совместную жизнь, сообщает телеканал «360».

Исследователи основывались на данных опроса, в котором участвовали 1100 респондентов обоих полов. Выяснилось, что усложнением повседневной жизни занимается именно прекрасная половина человечества. Женщины оказываются более раздражительными и эмоциональными.

В целом, 15% взаимоотношений с женщинами оказались сложными для их сожителей.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0-260894/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60