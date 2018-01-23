«Дамате» выпустила линейку котлет «ИНДИбургер»

Работа с этой продукцией началась два года назад с сотрудничества с ресторанами Black Star Burger. «Дамате» стала эксклюзивным поставщиком мяса индейки для бургеров в этой сети. Успешный опыт работы с новым продуктом и стабильный рост продаж позволили выпустить собственную линейку из четырех вкусов.

«ИНДИбургеры» специалисты компании разработали, чтобы привлечь молодую аудиторию, которая ест бургеры. Новая линейка полуфабрикатов, как и вся продукция «Индилайт», отличается высоким качеством. В состав котлет входит рубленый фарш из бедра идейки и натуральные специи.



Продукцию уже можно найти в гипермаркетах «Ашан», супермаркетах «Смартори» и интернет-магазине Ozon.ru, а скоро «ИНДИбургеры» начнут поставлять в другие крупные торговые сети. В поддержку выхода новой линейки котлет «Дамате» планирует запустить рекламную кампанию на федеральных телеканалах, а также провести промо-акции и дегустации в точках продаж.



«Рост потребления бургеров — тренд рынка. Бургеры перестали быть просто фастфудом, а стали полноценным блюдом, предоставляющим самые широкие возможности для кулинарных экспериментов. У потребителя появилась возможность самостоятельно сделать полезный бургер из диетического мяса индейки «Индилайт». Это полезная альтернатива для тех, кто следит за фигурой и не употребляет красное мясо», — отметила директор по маркетингу ГК «Дамате» Дарья Лащенко.



Помимо котлет, «Дамате» предлагает более 300 наименований продукции, большая часть которых — в охлажденном виде. Компания постоянно работает над развитием ассортимента, внедрением новых упаковочных решений и технологий, отвечающих предпочтениям потребителей.



С полным каталогом продукции можно ознакомиться здесь.