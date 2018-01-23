В Пензенской области за год побывали 18 тысяч иностранных туристов

В Пензенской области подсчитали, сколько туристов приезжали в регион в 2017 году.

В 2017 году в область посетили 342 373 туристов, 18 660 из них — иностранцы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В Пензенской области действует 316 объектов туриндустрии, в том числе — 126 гостиниц, 33 турбазы, 10 санаториев, 12 детских оздоровительных лагерей и 135 туристических фирм. Кроме того, 88 специалистов по туризму прошли курсы по повышению квалификации.

В Пензенской области ведется активная работа по развитию туризма. Так, специалисты создали путеводитель (0+), с помощью которого можно совершить экскурсию по историческому центру города. Разработаны и реализуются более 140 туристских маршрутов, которые размещены на региональном сайте «Туризм и отдых в Пензенской области». Ресурс переведен на китайский и английский языки.