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В «Единой России» пройдет ребрендинг партии

23 января в 15:44 330 просмотров
«Единой России» Андрей Турчак в эфире «Вести FM» рассказал о том, что весной после выборов президента будет реализован ребрендинг партии.

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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в эфире «Вести FM» рассказал о том, что весной после выборов президента будет реализован ребрендинг партии.

«После выборов президента будет реализовываться ребрендинг «Единой России». Обсуждение будет проходить на разных площадках», — рассказал он.

Андрей Турчак также отметил, что рост эффективности работы общественных приемных наблюдается уже сегодня.

«Чем можно померить эффективность? Ростом количества обращений, ростом количества положительно разрешенных обращений. Положительно разрешенных обращений сейчас более 60%. Это высокий процент», — сказал секретарь генсовета партии.

Кроме того, он сообщил, что в «Единой России» заново структурируется и создается политическое управление.

«Еще раз хочу повторить формулу: «Единая Россия» — не партия фракции, это фракция партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов. Партийная повестка должна задаваться самой партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента», — напомнил он.

Все обращения слушателей, поступившие во время эфира, Андрей Турчак возьмет на контроль и передаст в работу однопартийцам.

Фотография: скриншот http://penza.er.ru/news/2018/1/12/edinaya-rossiya-provedet-audit-ucheta-chlenov-partii-do-konca-2018-goda/

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