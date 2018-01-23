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В Каменском районе пенсионера будут судить за поножовщину

23 января в 16:15 322 просмотра

В Каменском районе Пензенской области завершили расследование уголовного дело по факту смерти 59-летнего мужчины от ножевого ранения.

По данным следствия, после распития алкоголя 61-летнему жителю с. Кувака пришло в голову выяснить отношения с односельчанином. Пенсионер приревновал к 59-летнему мужчине свою супругу.

Ревнивец пришел к дому соседа, вооружившись найденным неподалеку ножом. Входная дверь была заперта, тогда он принялся стучать в нее и окна жилища. Мужчина вышел к подвыпившему дебоширу с деревянным брусом в руках, которым после непродолжительной ссоры и ударил оппонента. Тот в ответ вонзил нож в живот хозяину дома, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался в этот же день.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.


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