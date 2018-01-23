Tele2 приступила к тестированию Mobile Connect

Tele2 совместно с «Билайном», «МегаФоном» и МТС тестируют универсальную технологию идентификации Mobile Connect. С ее помощью читатели «Ведомостей» смогут проходить авторизацию на сайте издания по номеру телефона.

Бесплатный доступ к материалам издания в течение одного месяца получат пользователи, которые не зарегистрированы на сайте, а также те, кто уже прошел регистрацию, но не оформил подписку. Последним предложат войти в личный кабинет сайта «Ведомостей» и «связать» учетную запись и номер телефона, который будет использоваться для входа на сайт с помощью технологии Mobile Connect.

Читателю достаточно ввести свой номер в появившемся окне. После этого оператор связи отправит абоненту сообщение на телефон с просьбой подтвердить или отклонить свои действия на сайте.

Автоматическая идентификация с помощью Mobile Connect значительно экономит время. Регистрация происходит всего за три клика, отпадает необходимость запоминать логин и пароль. Кроме того, технология обеспечивает полную безопасность операций и защищает персональные данные. Передача номера абонента происходит только с его согласия.

Алекс Синклер, директор по технологиям GSMA:

«Мы поддерживаем запуск пилотного проекта Mobile Connect в России. Мобильные операторы играют важную роль в области цифровой идентификации. С помощью этой технологии операторы дают пользователям возможность контролировать свои данные и помогают потребителям, бизнесу и государственным органам взаимодействовать и получать доступ к онлайн-решениям в комфортных и безопасных условиях».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Следуя стратегии lifestyle enabler, Tele2 предлагает клиентам продукты, которые привносят комфорт в их жизнь и упрощают повседневные действия. Решение Mobile Connect открывает новые возможности для пользователей любых цифровых сервисов. Востребованность технологии доказывает то, что ее уже опробовали 105 млн человек по всему миру. Mobile Connect упростит абонентам операторов покупку электронных билетов, действия на портале «Госуслуги» и банковские транзакции. Важно, что решение не только максимально облегчает процесс идентификации, но и гарантирует безопасность операций с мобильного телефона».

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «ВымпелКом»:

«С запуском Mobile Connect мы создаем для пользователей максимально комфортные условия для простого входа в привычные интернет-ресурсы. Теперь им достаточно ввести лишь номер телефона вместо того, чтобы запоминать многочисленные логины и пароли. При этом в перспективе один номер телефона может быть использован при регистрации на совершенно различных сайтах, что повышает его ценность для абонентов».

Анна Серебряникова, операционный директор компании «МегаФон»:

«МегаФон» является надежным партнером для клиентов, с которым они «остаются» на долгое время. Мы уже предлагаем самые современные решения для оптимизации бизнес-процессов компаний из самых разных отраслей — энергетики, транспорта, ЖКХ. У технологии Mobile Connect, на наш взгляд, большое будущее: она будет востребована в электронной коммерции, в сфере цифровых услуг, в банковской сфере, в розничной торговле, в государственном, общественном секторах. По нашим оценкам, через два-три года этой технологией будут пользоваться не менее половины активных интернет-пользователей".

Вячеслав Николаев, вице-президент МТС по маркетингу:

«МТС уже реализовала целый ряд инициатив GSMA и рада предложить своим пользователям новые возможности технологии Mobile Connect, которые могут сделать более удобным и безопасным традиционные интернет-услуги — от авторизации на привычных сайтах до более сложных финансовых услуг и сервисов государственных порталов. Мы верим, что эти сложные технические решения сделают жизнь наших клиентов проще и надежнее, и активно работаем над тем, чтобы развивать самые передовые инновации на российском рынке».

Елена Кирюшина, диджитал-директор газеты «Ведомости»:

«Мы добавили Mobile Connect к авторизации на сайте, чтобы читатели могли быстрее и проще получать доступ к самому интересному контенту. Это действительно удобно — ведь телефон всегда у вас под рукой. И мы очень благодарны четырем операторам и GSMA за доверие и за то, что они выбрали именно нас для первого теста этой услуги в России».