«Ростелеком» и «АльфаСтрахование» защитят интернет-покупки пензенцев

Страховой продукт «Защита посылки» можно приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Полис стоимостью 350 рублей действует по всей стране и защищает движимое имущество на 15 тысяч рублей и расходы по обратной отправке на 3000 рублей. Полис действует в течение года на любые интернет-покупки.

«Защита посылки» обезопасит клиентов от финансовых затрат при повреждении или утрате товаров из-за пожара, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц и других случайных событий. Кроме того, продукт поможет возместить непредвиденные расходы, связанные с необходимостью обратной отправки по почте, если товар не соответствует характеристикам, заявленным при покупке.

«Теперь можно лишний раз не переживать о сохранности вещей, делая заказы в интернете: благодаря продукту «Защита посылки» клиент сможет получить возмещение, если его посылка была повреждена, украдена или не соответствовала заявленным при покупке характеристикам», — отметила руководитель проектов Департамента по работе с финансовыми институтами «АльфаСтрахование» Юлия Шувалова.

«В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» представлен комплекс услуг для онлайн-шоппинга. Теперь клиенты компании могут не только получить посылки из таких интернет-гипермаркетов, как «Ozon» и «AliExpress», но и застраховать их. Этот уникальный сервис по страхованию интернет-покупок доступен только в салонах связи «Ростелеком», — рассказал генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы» Арвидас Алутис.

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по «горячей линии» «АльфаСтрахование»: 8−800−333−75−75. Также нужно заявить о произошедшем в органы внутренних дел, аварийную службу или другие организации, в зависимости от характера события.