В Сети набирает популярность ролик главы минлесхоза со стриптизом. ВИДЕО

Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и трое его заместителей поплатились должностями за съемки в ролике, где танцуют стриптиз и играют на деньги из мешка с надписью «Бюджет».

«Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области представляет. Рабочие будни министерства… В этом фильме использовались кадры, снятые в рабочее время на рабочем месте. Использовалась служебная техника», — говорится в подводке к ролику.

Не будем пересказывать весь сюжет, скажем только, что там фигурируют стриптиз, игра на деньги из мешка с надписью «Бюджет» и пьянка. А сам уже бывший министр отдает распоряжения подчиненным в шуточном стиле.

За участие в ролике Виктор Тонких, Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов лишились постов.

«Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих «артистов» позволяют им претендовать только на премию Дарвина», — цитирует пресс-служба областной администрации губернатора Юрия Берга.

Исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства назначен Владимир Морозов, который ранее занимал пост замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.