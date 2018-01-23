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Цех в Малосердобинском районе освоил 11 видов молочной продукции

23 января в 17:07 334 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил новый цех по производству молочной продукции в селе Колемас Малосердобинского района.

Сельскохозяйственный кооператив «Тензор» осуществляет свою деятельность шестой месяц. Компания выпускает сыры, творог, сметану, ряженку, кефир, варенец, молоко и йогурты. Кооператив объединяет 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

После того, как Иван Белозерцев посетил село Колемас в 2015 году, начинающим предпринимателям выделили грант — 5 миллионов 400 тысяч рублей на реализацию проекта, в рамках которого приобрели мини-завод для переработки молока и производства сыров, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мы благодарны губернатору за то, что он в нас поверил. Средства господдержки позволили нам приобрести оборудование и наладить производство. Сейчас мы выпускаем 11 сертифицированных наименований молока, кисломолочной продукции и сыра. Планируем расширить этот перечень за счет производства сливок, топленого и сливочного масла», — рассказали председатель СППК «Тензор» Виктор Терентьев и его супруга, мастер-технолог Марина Терентьева.

Кроме того, предприниматели сообщили о том, что благодаря поручению губернатора они смогли представить свою продукцию в торговых сетях на территории Пензы.

«Переработка молока на селе имеет важное социальное значение, и продукция ваша востребована, это радует», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

В настоящее время цех перерабатывает до одной тонны молока в сутки. При выходе на полную проектную мощность малое предприятие сможет справляться с объемом до 2,5 тонн молока в сутки.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/63200/

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