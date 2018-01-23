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В Пензе в рамках фестиваля «Ласточка» состоится бизнес-тренинг

23 января в 17:22 254 просмотра
«Ласточка» (18+) пройдет тренинг «Бизнес для начинающих — основы организации собственного дела» (18+).

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В Пензе на международном фестивале молодежи и студентов «Ласточка» (18+) пройдет тренинг «Бизнес для начинающих — основы организации собственного дела» (18+).

В качестве спикера выступит сертифицированный тренер по обучающим программам АО «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» Наталья Солодилова. Организаторы тренинга — министерство экономики региона и Центр поддержки предпринимательства.

Участников научат правильно рассчитывать бизнес-план и выбирать рыночную нишу, познакомят с мерами государственной поддержки бизнеса, налоговыми льготами и другими особенностями предпринимательской деятельности, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Подобные тренинги для начинающих предпринимателей и молодежи — это стартовая ступень на пути в мир бизнеса. Важно дать молодым людям необходимые знания и научить ориентироваться в деловом пространстве, чтобы они смогли без боязни открыть свое дело и грамотно его развивать. Это позволит решать проблему занятости молодежи, создавать новые рабочие места и укреплять экономический потенциал региона», — отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Напомним, международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка» пройдет со 2 по 4 марта. Участвовать в нем могут молодые люди от 18 до 30 лет из Пензенской области, других субъектов РФ и зарубежных стран.

Подать заявку на участие можно на сайте до 15 февраля 2018 года.


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