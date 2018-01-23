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В Пензенской области начинает работу «терапевтический десант»

23 января в 17:59 310 просмотров

В Пензенской области врачи-терапевты и врачи общей практики будут проводить прием пациентов в фельдшерско-акушерских пунктах.

«Терапевтический десант» (0+) пройдет в каждом муниципальном образовании области, в селах, где проживают свыше 300 человек, а помощь оказывается медицинскими работниками со средним профессиональным образованием, сообщает пресс-центр регионального правительства.

25 января с 13.00 до 17.00 в семи ФАПах Бессоновского района пройдет прием врачами первичного звена, а 26 января «терапевтический десант» организуют в 12 ФАПах Нижнеломовского района.

Жители населенных пунктов смогут обратиться за помощью к терапевту или врачу общей практики без предварительной записи.


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