В больнице Великого Устюга может появиться врач-онколог

У жителей Великого Устюга Вологодской области появилась надежда на собственного онколога. До сих пор люди со страшным диагнозом на консультацию ездят в областной центр.

Галина Нелаева узнала о страшной болезни в 2004 году. Диагноз, говорит женщина, прозвучал как приговор. Жизнь разделилась на до и после. Но все же и при таком диагнозе жить можно. Своевременные консультации и приемы врача могут улучшить состояние пациента, говорит, правда, чтобы получить квалифицированную помощь, необходимо несколько часов трястись в автобусе или маршрутке, ведь врач-онколог находится в Вологде, сообщает портал «Медиа-центр».

«Ежеквартальные поездки, конечно, не лучшим образом сказываются и на физическом состоянии, и на психологическом», — призналась женщина.

Она стала бороться за свои права, писала в различные инстанции, в ответ пенсионерке, проработавшей более 40 лет педагогом, приходили лишь сухие отписки чиновников. Но все же на проблему обратили внимание. Великоустюгская прокуратура провела проверку, Великоустюгский суд также встал на сторону онкобольных и обязал Великоустюгскую ЦРБ обеспечить регулярный прием онколога.

«Исполнение данного решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры. В случае неисполнения решения суда оно будет передано на принудительное исполнение судебным приставам-исполнителям, а также будет находиться на контроле межрайонной прокуратуры», — сообщила старший помощник Великоустюгского межрайонного прокурора Валентина Подволоцкая.

В медучреждении пояснили, что работа по привлечению врача онколога ведется, идут переговоры с одним из специалистов из соседней области. Получить ответ от руководства ЦРБ пока не удалось. На территории района принята муниципальная программа, предусматривающая выплаты подъемных и всевозможной помощи для врачей и фельдшеров, приехавших работать в Великоустюгский район. Действие программы рассчитано до 2020 года.

«Предварительно со мной разговаривали и спрашивали, смогу ли я ездить и работать по определенным дням. Это было перед Новым годом. Я свои условия озвучил, но со мной больше никто не связывался», — рассказал врач-онколог г. Коряжма Андрей Совершаев.

По его словам, желание и возможность работать в Великом Устюге есть при выполнении определенных условий со стороны райбольницы. Когда это произойдет — неизвестно, и онкобольным вновь остается только ждать. Прокуратура же уверяет, что за исполнением решения будут следить. В случае неисполнения его передадут судебным приставам.