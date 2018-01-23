В России запретили прокат картины «Смерть Сталина»

В России Минкульт отозвал прокатное удостоверение у английского комедийного фильма «Смерть Сталина» (18+).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Департамента кинематографии РФ Ольгу Любимову, решение принято на основе заявлений деятелей культуры, посмотревших ленту.

Общественный просмотр фильма состоялся накануне. По словам главы Общественного совета Юрия Полякова, «ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения».

Как пояснила Ольга Любимова, лицензию отозвали на основании подпункта «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ. Они запрещают публичную демонстрацию материалов, «содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.