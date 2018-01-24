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Белозерцев: Снято предложение от СРО «Лига» по арбитражному управляющему «Пензастроя»

23 января в 22:39 586 просмотров
, касающееся банкротства крупного застройщика — компании «Пензастрой» — и пострадавших дольщиков.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вечером 23 января в «Твиттере» разместил важное сообщение, касающееся банкротства крупного застройщика — компании «Пензастрой» — и пострадавших дольщиков.

«В интересах дольщиков компании «Пензастрой» сегодня в телефонном разговоре с руководством СРО «Лига» достигнута договоренность о снятии предложения по кандидатуре нового арбитражного управляющего от данной организации», — написал он.

Дело в том, что весь день в местных СМИ муссировалась информация о недовольстве дольщиков, которые узнали, что одна из кандидатур на назначение конкурсным управляющим на время банкротства застройщика — представитель СРО «Лига». Последняя организация якобы связана с именами бывшего депутата Гордумы Олега Фомина и бизнесмена Олега Тюгаева, чьи имена фигурировали в публикациях о скандальных банкротствах МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы» и саратовского авиазавода.

Дольщики отмечали, что от порядочности конкурсного управляющего будет зависеть судьба имущества «Пензастроя» и принадлежащих им квартир. Теперь благодаря помощи губернатора волнения дольщиков по одной из кандидатур нивелированы. Управляющего должны назначить 24 января.

Подробности о вопросе решения проблемы дольщиков можно узнать тут.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-1329109/

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