Белозерцев: Снято предложение от СРО «Лига» по арбитражному управляющему «Пензастроя»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вечером 23 января в «Твиттере» разместил важное сообщение, касающееся банкротства крупного застройщика — компании «Пензастрой» — и пострадавших дольщиков.

«В интересах дольщиков компании «Пензастрой» сегодня в телефонном разговоре с руководством СРО «Лига» достигнута договоренность о снятии предложения по кандидатуре нового арбитражного управляющего от данной организации», — написал он.

Дело в том, что весь день в местных СМИ муссировалась информация о недовольстве дольщиков, которые узнали, что одна из кандидатур на назначение конкурсным управляющим на время банкротства застройщика — представитель СРО «Лига». Последняя организация якобы связана с именами бывшего депутата Гордумы Олега Фомина и бизнесмена Олега Тюгаева, чьи имена фигурировали в публикациях о скандальных банкротствах МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы» и саратовского авиазавода.

Дольщики отмечали, что от порядочности конкурсного управляющего будет зависеть судьба имущества «Пензастроя» и принадлежащих им квартир. Теперь благодаря помощи губернатора волнения дольщиков по одной из кандидатур нивелированы. Управляющего должны назначить 24 января.

Подробности о вопросе решения проблемы дольщиков можно узнать тут.



