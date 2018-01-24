В пензенском минздраве объяснили пятна на подушках в больнице КИМ

В министерстве здравоохранения Пензенской области прокомментировали жалобы жителей о рваных матрасах и грязных подушках в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

О якобы несоблюдении санитарных норм в Сети сообщила горожанка.

«Детская больница КИМ. Первое отделение. В палате бегают муравьи и забегают в чайник с кипяченой водой. Воду могут не менять по два дня, ну или пока сама не сходишь за ней (хотя в коридор выходить запрещено). Ну и фото чистых подушек и матраса прилагается», — написала она в группе «Черный список. Пенза».

Негодование женщины разделили еще несколько пользователей, однако нашлись и те, кто опроверг их слова.

На официальный запрос ИА «Пенза-Пресс» в региональном минздраве ответили, что здание лечебного учреждения практически новое (2014 года), соответствует всем современным технологиям.

«Учреждение является уникальным не только для нашего региона. Многие субъекты хотели бы иметь на своих территориях подобные медицинские объекты. Поэтому вызывает глубокую озабоченность тот факт, что пациенты допускают публикацию информации, которая не только не соответствует действительности, но и не находит своего подтверждения», — отмечается в документе за подписью врио министра здравоохранения Пензенской области Оксаны Чижовой.

Специалисты минздрава провели проверку, однако не нашли подтверждения изложенных пензячкой фактов, а пятна на подушках объяснили дезинфекцией.

Напомним, информацию о насекомых и других описанных пензячкой нарушений опровергли и в самом лечебном учреждении.