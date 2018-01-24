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Пензенский «Областной агропромышленный холдинг» заработал 68 млн руб

24 января в 14:53 366 просмотров

В региональном правительстве обсудили итоги работы пензенского АО «Областной агропромышленный холдинг».

Как доложил губернатору Ивану Белозерцеву генеральный директор Сергей Самойлов, за год выручка организации выросла на 5%, превысив 68 миллионов рублей.

«Приобрели 11 земельных участков в Малосердобинском, Мокшанском и Пензенском районах, здания и сооружения (31 объект), сельскохозяйственную технику (38 единиц) и пять транспортных средств», — сообщает пресс-центр регионального правительства.

За год холдинг заявил исковые требования на 80 миллионов рублей, все они были удовлетворены, претензий — на 56 миллионов рублей, возбуждено девять дел об административном правонарушении за использование земельных участков не по целевому назначению.

«Продолжайте мониторинг использования земли. Главная задача областного агропромхолдинга — сохранить наши земли и ввести их в севооборот.
Нужно формировать земельные участки и вместе с правительством Пензенской области вести работу с инвесторами. Чтобы когда бизнес заявит свою заинтересованность в работе на территории нашего региона, у нас уже была бы свободная земля, которую можно предложить для реализации конкретных инвестпроектов», — констатировал Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/63328/

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