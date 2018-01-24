Предприятия Пензенской области погасили более миллиарда долгов

В Пензенской области погашено более миллиарда рублей задолженностей по налогам и сборам.

В региональном минэкономики подвели итоги деятельности областной и муниципальных комиссий по налогам и сборам в 2017 году. Результат работы — погашение задолженности по налогам в 1 миллиард 11 миллионов рублей.

Кроме того, по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, члены комиссий рассматривали вопросы снижения «неформальной» занятости граждан, легализации трудовых отношений, а также вопросы своевременности выплаты и роста размера заработной платы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Сейчас проблемы «неформальной» занятости стали объектом пристального внимания, так как скрытая от налогообложения зарплата, отсутствие социальных гарантий и пенсии, незащищенность работника в отношениях с работодателем негативно сказываются на обществе в целом» — отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Всего в Пензенской области комиссии за год провели 847 заседаний. Их работа находится на постоянном контроле министерства экономики Пензенской области.