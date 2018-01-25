Вам будет интересно
Наши новости
Пензенец предложил пустить маршрут из Терновки до Южной поляны
Кувайцев: Молодежи решать, какой будет Пенза в будущем
Пензенцы после инсульта смогут бесплатно пройти восстановление в санатории
Белозерцев поздравил пензенских студентов с праздником
Гороскоп для пензенцев на 25 января
Погода в Пензе на 25 января
В Пензе запустили проект праздничных открыток с дополненной реальностью
Село Алферьевка посетил «Социальный поезд»
В больницы Пензы доставили рентгеновское оборудование за 10 млн руб
В Заречном родилась третья тройня за всю историю города

Как пензенцам бесплатно получить «Карту здорового образа жизни»

25 января в 08:29 310 просмотров
, получить индивидуальные и бесплатные консультации по коррекции питания, занятиям спортом — на все это пензенцы могут рассчитывать, придя в Центр здоровья. Как туда попасть, рассказывает врач-терапевт Центра здоровья ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики» Татьяна Смирнова.

" data-title="Как пензенцам бесплатно получить «Карту здорового образа жизни» — Пенза-пресс, рунет за день">

Оценить базовые показатели и ресурсы здоровья, получить индивидуальные и бесплатные консультации по коррекции питания, занятиям спортом — на все это пензенцы могут рассчитывать, придя в Центр здоровья. Как туда попасть, рассказывает врач-терапевт Центра здоровья ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики» Татьяна Смирнова.

Здоровый образ жизни является краеугольным камнем профилактики, а отказ от курения, правильное питание и физическая активность — те три кита, которые создают его основу. Образ жизни человека является ведущим фактором, определяющим состояние его здоровья. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вклад образа жизни в здоровье достигает 50−55%.

Основная задача Центров здоровья — предоставить возможность любому гражданину РФ бесплатно оценить базовые показатели здоровья (в том числе функциональные и адаптивные резервы организма), формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью близких; прогноз состояния здоровья и с учетом этих показателей, получение рекомендаций по ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, консультирование граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятием физкультурой и спортом.

В Центр здоровья можно обратиться и с целью профилактики заболеваний, там проводится обследование на аппаратно-программном комплексе, дается оценка ресурса здоровья, разрабатывается индивидуальный подход к формированию здорового образа жизни.

Кто может обращаться в Центры здоровья

В Центры здоровья могут обращаться здоровые и практически здоровые люди. Они могут прийти как самостоятельно, так и по направлениям медицинских работников.

Полезно сюда обратиться и тем, кто имеет какие-то вредные привычки (курение, пристрастие к пиву и т. д.), а также людям, чьи родители страдали какими-то тяжелыми недугами, и есть опасение, что предрасположенность к болезни могла быть унаследована.

Какие исследования проводятся в Центре здоровья:

— измерение роста и веса;

— тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма:

— биоимпедансметрия для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)

— скрининг сердца компьютеризированный (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей);

— ангиологический (сосудистый) скрининг с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчета плече-лодыжечного индекса, определяемый методом ультразвуковой допплерографии — показатель, позволяющий оценить адекватность артериального кровотока в нижних конечностях;

— экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови;

— комплексную детальную оценку функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный);

— проверку остроты зрения, рефрактометрию, внутриглазное давление, наличия астигматизма;

— диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных поражений, болезней слизистой оболочки и регистрацию стоматологического статуса пациента.

На основе полученных результатов специалисты Центра здоровья смогут сделать вывод, каков ресурс здоровья на данный момент, если есть риск развития каких-то заболеваний, а также выдадут рекомендации по их профилактике.

Вся информация будет вписана в вашу личную «Карту здорового образа жизни», что фактически и будет руководством по здоровому образу жизни.

По результатам обследований, проведенных в Центре здоровья, врач может назначить посещение кабинетов ЛФК, школ здоровья (школа здорового питания, школа отказа от табакокурения и д. р.), которые также находятся в составе Центра здоровья.

Обследования, составление «Карты здорового образа жизни», посещение школ здоровья, залов ЛФК и прочие услуги являются бесплатными. Обращаться можно в любой из Центров здоровья один раз в год независимо от места прописки и проживания. Чтобы посетить Центр, нужны только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Где находятся Центры здоровья

В Пензенской области работают шесть Центров здоровья, четыре — для взрослых и два — для детей.

Адреса Центров здоровья:

№ п/п
Наименование учреждения здравоохранения
Адрес
Телефон
1.​
ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики»
г. Пенза, пр. Строителей, 2
8 (8412)45−45−43
2.​
ГБУЗ «Городская поликлиника»
г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, 51
8 (8412) 99-87-18
3.​
ГБУЗ «Городская поликлиника»
г. Пенза, ул. Светлая, 1
8 (8412) 56-87-14
4.​
ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»
г. Кузнецк, ул. Рабочая, 346-а
8 (84157) 3−35−61 (доб.108)
5.​
ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова»
г. Пенза, ул. Бекешская, 43
8 (8412) 42-76-56
6.​
ГБУЗ «Городская детская поликлиника»
МБОУ ЛСТУ № 2
г. Пенза, ул. Бакунина, 115
8 (8412) 99-10-49
Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/food-truck-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE-2553919/, https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81-2573216/, https://pixabay.com/ru/%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0-695723/,

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60