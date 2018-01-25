Как пензенцам бесплатно получить «Карту здорового образа жизни»

Оценить базовые показатели и ресурсы здоровья, получить индивидуальные и бесплатные консультации по коррекции питания, занятиям спортом — на все это пензенцы могут рассчитывать, придя в Центр здоровья. Как туда попасть, рассказывает врач-терапевт Центра здоровья ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики» Татьяна Смирнова.

Здоровый образ жизни является краеугольным камнем профилактики, а отказ от курения, правильное питание и физическая активность — те три кита, которые создают его основу. Образ жизни человека является ведущим фактором, определяющим состояние его здоровья. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вклад образа жизни в здоровье достигает 50−55%.

Основная задача Центров здоровья — предоставить возможность любому гражданину РФ бесплатно оценить базовые показатели здоровья (в том числе функциональные и адаптивные резервы организма), формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью близких; прогноз состояния здоровья и с учетом этих показателей, получение рекомендаций по ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, консультирование граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятием физкультурой и спортом.

В Центр здоровья можно обратиться и с целью профилактики заболеваний, там проводится обследование на аппаратно-программном комплексе, дается оценка ресурса здоровья, разрабатывается индивидуальный подход к формированию здорового образа жизни.

Кто может обращаться в Центры здоровья

В Центры здоровья могут обращаться здоровые и практически здоровые люди. Они могут прийти как самостоятельно, так и по направлениям медицинских работников.

Полезно сюда обратиться и тем, кто имеет какие-то вредные привычки (курение, пристрастие к пиву и т. д. ), а также людям, чьи родители страдали какими-то тяжелыми недугами, и есть опасение, что предрасположенность к болезни могла быть унаследована.

Какие исследования проводятся в Центре здоровья:

— измерение роста и веса;

— тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма:

— биоимпедансметрия для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)

— скрининг сердца компьютеризированный (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей);

— ангиологический (сосудистый) скрининг с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчета плече-лодыжечного индекса, определяемый методом ультразвуковой допплерографии — показатель, позволяющий оценить адекватность артериального кровотока в нижних конечностях;

— экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови;

— комплексную детальную оценку функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный);

— проверку остроты зрения, рефрактометрию, внутриглазное давление, наличия астигматизма;

— диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных поражений, болезней слизистой оболочки и регистрацию стоматологического статуса пациента.

На основе полученных результатов специалисты Центра здоровья смогут сделать вывод, каков ресурс здоровья на данный момент, если есть риск развития каких-то заболеваний, а также выдадут рекомендации по их профилактике.

Вся информация будет вписана в вашу личную «Карту здорового образа жизни», что фактически и будет руководством по здоровому образу жизни.

По результатам обследований, проведенных в Центре здоровья, врач может назначить посещение кабинетов ЛФК, школ здоровья (школа здорового питания, школа отказа от табакокурения и д. р.), которые также находятся в составе Центра здоровья.

Обследования, составление «Карты здорового образа жизни», посещение школ здоровья, залов ЛФК и прочие услуги являются бесплатными. Обращаться можно в любой из Центров здоровья один раз в год независимо от места прописки и проживания. Чтобы посетить Центр, нужны только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Где находятся Центры здоровья

В Пензенской области работают шесть Центров здоровья, четыре — для взрослых и два — для детей.

Адреса Центров здоровья: