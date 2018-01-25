Как пензенцам бесплатно получить «Карту здорового образа жизни»

Здоровый образ жизни является краеугольным камнем профилактики, а отказ от курения, правильное питание и физическая активность — те три кита, которые создают его основу. Образ жизни человека является ведущим фактором, определяющим состояние его здоровья. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вклад образа жизни в здоровье достигает 50−55%.
Основная задача Центров здоровья — предоставить возможность любому гражданину РФ бесплатно оценить базовые показатели здоровья (в том числе функциональные и адаптивные резервы организма), формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью близких; прогноз состояния здоровья и с учетом этих показателей, получение рекомендаций по ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, консультирование граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятием физкультурой и спортом.
В Центр здоровья можно обратиться и с целью профилактики заболеваний, там проводится обследование на аппаратно-программном комплексе, дается оценка ресурса здоровья, разрабатывается индивидуальный подход к формированию здорового образа жизни.
Кто может обращаться в Центры здоровья
В Центры здоровья могут обращаться здоровые и практически здоровые люди. Они могут прийти как самостоятельно, так и по направлениям медицинских работников.
Полезно сюда обратиться и тем, кто имеет какие-то вредные привычки (курение, пристрастие к пиву
Какие исследования проводятся в Центре здоровья:
— измерение роста и веса;
— тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма:
— биоимпедансметрия для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)
— скрининг сердца компьютеризированный (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей);
— ангиологический (сосудистый) скрининг с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчета плече-лодыжечного индекса, определяемый методом ультразвуковой допплерографии — показатель, позволяющий оценить адекватность артериального кровотока в нижних конечностях;
— экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови;
— комплексную детальную оценку функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный);
— проверку остроты зрения, рефрактометрию, внутриглазное давление, наличия астигматизма;
— диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных поражений, болезней слизистой оболочки и регистрацию стоматологического статуса пациента.
На основе полученных результатов специалисты Центра здоровья смогут сделать вывод, каков ресурс здоровья на данный момент, если есть риск развития каких-то заболеваний, а также выдадут рекомендации по их профилактике.
Вся информация будет вписана в вашу личную «Карту здорового образа жизни», что фактически и будет руководством по здоровому образу жизни.
По результатам обследований, проведенных в Центре здоровья, врач может назначить посещение кабинетов ЛФК, школ здоровья (школа здорового питания, школа отказа от табакокурения и д. р.), которые также находятся в составе Центра здоровья.
Обследования, составление «Карты здорового образа жизни», посещение школ здоровья, залов ЛФК и прочие услуги являются бесплатными. Обращаться можно в любой из Центров здоровья один раз в год независимо от места прописки и проживания. Чтобы посетить Центр, нужны только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Где находятся Центры здоровья
В Пензенской области работают шесть Центров здоровья, четыре — для взрослых и два — для детей.
Адреса Центров здоровья:
|
№ п/п
|
Наименование учреждения здравоохранения
|
Адрес
|
Телефон
|
1.
|
ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики»
|
г. Пенза, пр. Строителей, 2
|
8 (8412)45−45−43
|
2.
|
ГБУЗ «Городская поликлиника»
|
г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, 51
|
8 (8412) 99-87-18
|
3.
|
ГБУЗ «Городская поликлиника»
|
г. Пенза, ул. Светлая, 1
|
8 (8412) 56-87-14
|
4.
|
ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»
|
г. Кузнецк, ул. Рабочая, 346-а
|
8 (84157) 3−35−61 (доб.108)
|
5.
|
ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова»
|
г. Пенза, ул. Бекешская, 43
|
8 (8412) 42-76-56
|
6.
|
ГБУЗ «Городская детская поликлиника»
|
МБОУ ЛСТУ № 2
г. Пенза, ул. Бакунина, 115
|
8 (8412) 99-10-49