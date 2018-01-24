Мужчина отсудил деньги у пензенских дорожников за разбитую машину

Житель Кемеровской области обратился в пензенский суд, чтобы получить компенсацию за ущерб, полученный во время аварии на дороге.

Как сообщает пресс-служба областного суда, ночью 7 ноября мужчина ехал на автомобиле «Мерседес» по трассе М-5 «Урал» в районе села Архангельское со скоростью примерно 80 километров в час. Во время этого он влетел в яму, которая находилась в зоне деформационного шва моста. Возможности объехать не было из-за недостаточного освещения. От наезда повредился двигатель машины. Мужчине пришлось эвакуировать автомобиль в Самару.

На момент ДТП никаких предупреждающих знаков и ограждений не было. Яма имела размеры, превышающие максимально допустимые.

Житель Самары попросил суд взыскать с ООО «СК «ВИАДУК» компенсацию за расходы на экспертизу, услуги эвакуатора и судебные издержки.

Суд удовлетворил требования водителя. Дорожники должны заплатить мужчине 140 тысяч рублей на возмещение убытков, кроме того, им необходимо оплатить стоимость ремонта авто — 29 880 рублей, а также услуги эвакуатора, эксперта и судебных расходов — более 11 тысяч рублей.

Представитель организации не согласился с иском, он считает, что ДТП произошло по вине автолюбителя, который превысил скорость и отметил, что повреждения автомобиля могли появиться из-за наезда на любое другое препятствие, а не на яму. Судебная коллегия по гражданским делам Пензенской области оставила жалобу без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.