Иван Белозерцев обсудил с депутатами Гордумы основные задачи

Губернатор Иван Белозерцев встретился с депутатами Пензенской городской Думы. Глава региона рассказал об основных направлениях деятельности по развитию области в 2018 году.

Иван Белозерцев отметил, что одна из главных задач — привлечение инвесторов и всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса.

«Это налоговые поступления в бюджет, создание новых рабочих мест. Надо привлекать больше инвесторов, а они приходят, когда есть преференции и созданы условия для ведения бизнеса», — сказал губернатор.

По его словам, серьезным стимулом для начинающих предпринимателей является предоставление микрозаймов и поручительство при получении кредитов в банках.

«В 2017 году в три раза был увеличен капитал фонда «Поручитель», а срок возврата средств продлен до трех лет. Таким образом, улучшается климат для работы предпринимателей», — подчеркнул глава региона.

Всего в 2017 году предоставлено 75 микрозаймов на общую сумму 134,6 миллионов рублей, что на 38% больше по сравнению с 2016 годом, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Положительная динамика отмечается и по программе поручительств, объем выдачи которых в 2017 году увеличился на 86% и составил 465,6 миллионов рублей. Благодаря этому виду поддержки удалось привлечь в пять раз больше кредитных средств на развитие бизнеса — 2,3 миллиардов рублей.

Планируется, что в 2018 году объем капитализации фонда «Поручитель» составит 43,9 миллионов рублей.

Отдельно глава региона остановился на упрощении порядка оформления документов для создания бизнеса.

Кроме того, губернатор нацелил народных избранников на контроль над реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги», он призвал тщательнее разрабатывать стратегию развития дорожной сети.

«Проектируя дороги, мы зачастую устанавливаем лишние светофорные объекты, из-за чего образуются пробки. Нужно поправить, где есть подобные недостатки сегодня, люди сами нам об этом пишут, и грамотно проектировать организацию дорожного движения в будущем», — сказал он.

Также Иван Белозерцев обсудил с депутатами совершенствование градостроительного облика Пензы, современные тенденции жилищного строительства и благоустройства территорий.