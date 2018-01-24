Вам будет интересно
Наши новости
Две пенсионерки забили третью чайником
В Шексне начали реконструировать мост через реку Углу
Ученые вычислили поднимающую настроение еду
Телеканал «360» подвел итоги года
В России предложили ввести туристические льготы для молодежи
Российские банкоматы начнут выдавать новые купюры
В России водителей могут обязать пересдавать экзамен при замене прав
В России запретили прокат картины «Смерть Сталина»
В России выпустят монету с изображением саратовского собора
В Сети набирает популярность ролик главы минлесхоза со стриптизом. ВИДЕО

Саратовцы соберутся на Лыжню-2018

24 января в 17:19 206 просмотров
«Саратовская лыжня-2018» (0+). Соревнования пройдут на стадионе «Зимний».

" data-title="Саратовцы соберутся на Лыжню-2018 — Пенза-пресс, рунет за день">

3 февраля состоится культурно-спортивный праздник «Саратовская лыжня-2018» (0+). Соревнования пройдут на стадионе «Зимний».

Как сообщает СарБК, первые старты начнутся в 11.00, а торжественное открытие «Саратовской лыжни» запланировано на 12.00. Перед участниками будут выступать вокалисты и танцоры, для детей организуют программу с аниматорами и ростовыми куклами.

Победители и призеры получат кубки, медали, грамоты и ценные подарки. Отметить обещают не только самых быстрых участников — созданы номинации «Самый юный» и «Самый яркий участник».

В этот же день состоятся также открытые соревнования ПФО по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60