Саратовцы соберутся на Лыжню-2018

Как сообщает СарБК, первые старты начнутся в 11.00, а торжественное открытие «Саратовской лыжни» запланировано на 12.00. Перед участниками будут выступать вокалисты и танцоры, для детей организуют программу с аниматорами и ростовыми куклами.

Победители и призеры получат кубки, медали, грамоты и ценные подарки. Отметить обещают не только самых быстрых участников — созданы номинации «Самый юный» и «Самый яркий участник».

В этот же день состоятся также открытые соревнования ПФО по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей.