В больницы Пензы доставили рентгеновское оборудование за 10 млн руб

В пензенскую городскую поликлинику № 6 и Никольскую районную больницу доставили современные рентгенфлюорографические установки за 10 миллионов рублей.

Новые аппараты обладают большой разрешающей способностью и выдают высокоточные рентгеновские снимки при малой дозе облучения пациента, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Аппарат обладает большими преимуществами, он имеет низкие эксплуатационные затраты, не требует рентгеновской пленки, проявочной машины, химических реактивов, специального помещения и занимает относительно небольшую площадь», — пояснил главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков.

Благодаря рентгенозащитной кабине в медицинских организациях не потребовалось сложного переоборудования имеющихся площадей для установки новых аппаратов.