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Две пенсионерки забили третью чайником

24 января в 17:46 284 просмотра
, придя в дом под видом помощи по хозяйству.

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В Таганроге двух пенсионерок обвини в смерти 78-летней женщины. Преступление они совершили, придя в дом под видом помощи по хозяйству.

Как пишет life.ru со ссылкой на СУ СК России по Ростовской области, они избили ее чайником, а затем задуши подушкой.

Женщины забрали три тысячи рублей и скрылись. Однако их вскоре задержали и поместили под стражу.


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