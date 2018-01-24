Две пенсионерки забили третью чайником

В Таганроге двух пенсионерок обвини в смерти 78-летней женщины. Преступление они совершили, придя в дом под видом помощи по хозяйству.

Как пишет life.ru со ссылкой на СУ СК России по Ростовской области, они избили ее чайником, а затем задуши подушкой.

Женщины забрали три тысячи рублей и скрылись. Однако их вскоре задержали и поместили под стражу.