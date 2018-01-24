Село Алферьевка посетил «Социальный поезд» (видео)

В Пензенской области снова заработал «Социальный поезд». У жителей сельской местности появилась возможность задать вопрос чиновникам практически любого профиля. 24 января они отправились в село Алферьевка.

Житель села Засечное Михаил Тихонов всю жизнь проработал дорожником. Ближе к пенсии задумался о собственном крестьянско-фермерском хозяйстве. С чего начать, решил спросить у специалистов регионального минсельхоза.

«Телочки, бычки, а чтобы их кормить, нужно зерно, чтобы без него обойтись, нужен комбикорм, объяснили куда обращаться и чего делать, какие документы собирать», — рассказал Михали Тихонов.

На приеме граждан были вопросы не только личного, но и общественного плана. Например, о работе системы водоснабжения в селе Алферьевка переживает председатель местного кооператива.

В алферьевский дом культуры приходили и приезжали жители других сел Пензенского района.

«Единственный наболевший вопрос по Богословке — канализационный коллектор, с 2009 года он вышел из строя, и стоки вытекают на рельеф местности. В 2017-м была подготовлена проектная документация, получено положительное заключение экспертизы, но, к сожалению, в районе не нашлось 10 миллионов рублей для участия в программе», — сказала директор МУПа села Богословка Валентина Комарова.

Если в самом ДК работали с гражданами по линии обращений, то в рядом стоящей школе устроили целую серию мастер-классов для детей. Под присмотром педагогов они рисовали и играли в шахматы. На втором этаже учебного заведения первый заместитель министра образования региона Лилия Чащина возглавила круглый стол на злободневную тему — «Детская агрессия и ее профилактика», по следам недавних чрезвычайных происшествий в российских школах.

«Эффективным инструментом профилактики такого агрессивного поведения, на мой взгляд, является элементарная занятость, если бы ребенок был занят, таких вещей не случилось», — прокомментировала Лилия Чащина.

Таким широким составом «Социальный поезд» будет работать в Пензенской области каждый день, сообщает телеканал «Экспресс».