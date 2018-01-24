В Пензе запустили проект праздничных открыток с дополненной реальностью (видео)

В Пензе создали 3D-принтер, который можно купить за 80 тысяч рублей. Отечественные аппараты уже отправились в учебные заведения Крыма, Свердловской области и Дальнего Востока. Принтеры и другие современные инновационные устройства разрабатывают на территории технопарка «Яблочков». На его базе работают около двух десятков пензенских компаний.

Простой, надежный, а главное полностью локализированный. В Пензе создали 3D-принтер, который на 70% состоит из местных комплектующих. Одна из компаний-резидентов технопарка «Яблочков» создает такие машины специально для учебных заведений. Стоимость одного аппарата — от 80 до 100 тысяч рублей. В компании уверены, что со временем такие принтеры будут стоять в каждой школе.

«Если мы говорим об учебном принтере, то важно, чтобы была понятна каждая составляющая деталь, поэтому у нас принципиально свой горячий спай, нагревающая часть и плата. При необходимости, учащиеся могут разобраться в этом устройстве вплоть до составных частей», — рассказал резидент технопарка «Яблочков» Андрей Дашкин.

Вторая разработка компании — небольшая лодка, которая помогает рыбакам исследовать дно. Радиоуправляемая модель со встроенным эхолотом может отнести прикормку и сбросить ее в нужном месте. Управляется мини-лодка с пульта, но скоро появится мобильное приложение.

«По цене она находится в нижней ценовой категории. Если китайские аналоги стоят где-то в районе 14−15 тысяч рублей, то наша не на много дороже, в районе 16−17 тысяч», — сказал Андрей Дашкин.

Еще один резидент технопарка разрабатывает приложения с дополненной и виртуальной реальностями для смартфонов и персональных компьютеров. Команда из восьми человек в 2017 году успела выпустить 15 продуктов. Собственный проект компании — обучающие раскраски с дополненной реальностью, которые продаются в зарубежных странах — Турции, Израиле, Армении и Катаре.

«Согласно исследованиям, использование дополнительной и виртуальной реальностей позволяет лучше усваивать и запоминать то, что человек видит, нежели если он просто прочитает что-то или посмотреть видеоролик. Это объясняется взаимодействием, тем, что он принимает в этом участие. Например, у нас был проект, в котором демонстрировался процесс выпечки хлеба. То есть полностью, от и до, с помощью манипуляторов человек брал ингредиенты, и смешивал их, в итоге у него получился хлеб», — рассказал резидент технопарка «Яблочков» Дмитрий Смирнов.

Недавно разработчики запустили очередной проект — праздничные открытки с дополненной реальностью. Партнеров нашли в технопарке — по соседству разместилась компания, которая продает IT-услуги.

Сейчас в технопарке создано 30 рабочих мест, за четыре месяца удалось трудоустроить 18 человек. В 2018 году компания собирается выйти на международный уровень. На территории центра резиденты проводят исследования и испытания продуктов, готовят их к выпуску в массовое производство. Трудятся более 150 человек, примерно половина из них занята в IT-отрасли. В 2018-м «Яблочков» планирует привлечь еще больше специалистов и продолжит помогать инноваторам воплощать проекты в жизнь, сообщает телеканал «Экспресс».