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Новый региональный АИК планирует выдавать ипотечные займы по льготной ставке

25 января в 08:42 314 просмотров
, российским Агентством по ипотечному жилищному кредитованию и региональным АИК.

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В I квартале 2018 года планируется заключение трехстороннего соглашения между правительством Пензенской области, российским Агентством по ипотечному жилищному кредитованию и региональным АИК.

В настоящее время уставной капитал ООО «Агентство ипотечного кредитования», созданного по поручению Ивана Белозерцева правительством Пензенской области, составляет более 102,5 миллионов рублей.

Задачи агентства — выдача ипотечных кредитов и их рефинансирование по кредитным договорам, реализация долгосрочных социальных целевых жилищных программ и строительство жилья эконом-класса.

Агентство ипотечного кредитования Пензенской области является региональным партнером единого института развития в жилищной сфере — Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, созданного правительством РФ для развития в стране системы ипотечного кредитования, формирования комфортной городской среды и развитию рынка аренды.

На сегодняшний день между АИК и АИЖК заключено соглашение, позволяющее региональному партнеру выдавать различным слоям населения займы на приобретение первичного и вторичного жилья по ставке, ниже рыночной. Актуально также перекредитование существующего займа под более низкую процентную ставку.

После заключения трехстороннего соглашения между правительством Пензенской области, АИЖК и АИК станет возможна выдача ипотечных займов по льготной ставке на срок до 30 лет.

Прогнозируется, что данная мера позволит существенно оживить строительную отрасль региона и привлечет в Пензенскую область дополнительные инвестиции.

Планируется также решать задачу по комплексной застройке земельных участков и развивать микрорайон малоэтажной застройки «Чистые пруды».


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