Белозерцев поздравил пензенских студентов с праздником

«Молодость — прекрасное время для самых смелых дерзаний, начинаний и надежд, дружбы и любви.

Именно в эту незабываемую пору закладываются основы вашей будущей самостоятельной жизни. От качества полученных знаний, от целеустремленности, настойчивости и креативности молодежи, успешного поиска решений имеющихся проблем и их реализации на практике во многом зависит дальнейшее социально-экономическое развитие Пензенской области, будущее Сурского края.

Сегодня Россия, как никогда, нуждается в квалифицированных молодых специалистах, которые смогут выполнить поставленные временем задачи импортозамещения, используя современные инновационные технологии, добиться прогресса во всех областях, укрепить международный авторитет нашей великой Родины», — говорится в поздравлении.

Глава региона пожелал студентам здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях, сообщает пресс-центр регионального правительства.