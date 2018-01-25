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Кувайцев: Молодежи решать, какой будет Пенза в будущем

25 января в 09:48 184 просмотра

25 января в России отмечают День студента. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил с праздником жителей города.

«Эта дата является особой для каждого, кто сегодня получает образование на студенческой скамье, кто передает свои знания и опыт для подготовки высококлассных специалистов, а также для всех, кто провел свою юность в лекционных залах и хранит в душе огонь творчества, стремится к новым открытиям и горизонтам.

Пенза ждет от замечательного студенческого сообщества ярких идей и проектов, надеется на его интеллект, оптимизм и задор молодости. Уверен, что ваша креативность, энергия, талант составят основу успеха и дальнейшего процветания нашего любимого города. У вас впереди целая жизнь, полная достижений и побед — именно вам решать, какой будет Пенза в будущем», — говорится в поздравлении.

Также Виктор Кувайцев пожелал студентам отличных оценок и удовольствия от учебы, здоровья, счастья и удачи, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Мечтайте, верьте в свои силы — и у вас все получится», — передал мэр напутственные слова.


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