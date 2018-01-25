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Российские палеонтологи рассказали об «узбекском» динозавре

25 января в 09:38 352 просмотра
, что хищный динозавр, живший 90 миллионов лет назад, впервые появился в Средней Азии, а не в Южной Америке, сообщают «Известия».

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Ученые рассказали, что хищный динозавр, живший 90 миллионов лет назад, впервые появился в Средней Азии, а не в Южной Америке, сообщают «Известия».

Исследователи выяснили, что останки рептилии-альваресзавриды, найденные в Узбекистане, такие же древние, как и кости особи, обнаруженные до этого в Аргентине. При этом «узбекский» динозавр более развит. Из этого последовал вывод, что данный вид рептилий зародился именно в Средней Азии.

Самые крупные представители особи в длину не превышали два метра. У них были стройные ноги, длинный хвост, а также очень маленькие передние конечности. Некоторые ученые считают, что альваресзавриды с их помощью добывали из коры деревьев личинки насекомых, которыми в основном и питались.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80-%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-2106811/

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