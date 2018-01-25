Российские палеонтологи рассказали об «узбекском» динозавре

Ученые рассказали, что хищный динозавр, живший 90 миллионов лет назад, впервые появился в Средней Азии, а не в Южной Америке, сообщают «Известия».

Исследователи выяснили, что останки рептилии-альваресзавриды, найденные в Узбекистане, такие же древние, как и кости особи, обнаруженные до этого в Аргентине. При этом «узбекский» динозавр более развит. Из этого последовал вывод, что данный вид рептилий зародился именно в Средней Азии.

Самые крупные представители особи в длину не превышали два метра. У них были стройные ноги, длинный хвост, а также очень маленькие передние конечности. Некоторые ученые считают, что альваресзавриды с их помощью добывали из коры деревьев личинки насекомых, которыми в основном и питались.