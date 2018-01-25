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Пензенцы после инсульта смогут бесплатно пройти восстановление в санатории

25 января в 09:44 318 просмотров
, которые работают по системе обязательного медицинского страхования.

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Пензенский санаторий с января 2018 года вошел в перечень организаций, которые работают по системе обязательного медицинского страхования.

Санаторий «Хопровские зори» теперь участвует в реализации программы обязательного медицинского страхования Пензенской области. Реабилитацию там смогут пройти люди, которые перенесли инсульт, сообщает пресс-центр облправительства.

«Процент смертности от таких заболеваний крайне высок, неприятными последствием можно считать также потерю навыков трудовой и социальной адаптации. Лечение в стационаре позволяет вывести человека из острого кризисного состояния, но пройти необходимый курс полноценной реабилитации, избежать рецидива, поможет, на мой взгляд, только реабилитация в условиях санатория», — рассказала директор здравицы Эльвира Грядунова.

В санатории оказывают более 80 видов медицинских и санаторно-курортных услуг, в том числе — грязелечение, озонотерапия, гирудотерапия. Кроме того, в лечебнице есть зоосад, в котором живут пятнистые олени, белки, еноты, алтайские козлы, кролики разных пород и водоплавающая птица.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/63511/

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