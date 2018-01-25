На развитие пензенского агрокомплекса выделят 1,7 млрд руб

Министерство сельского хозяйства Пензенской области обнародовало данные о материальной поддержке отраслей агропромышленного комплекса (АПК) в 2018 году.

2018 год для аграриев начнется с перечисления средств несвязанной поддержки отрасли растениеводства. Эти средства АПК получит уже в феврале, их объем составит 215 миллионов рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

На программу поддержки молочного скотоводства планируется направить 50 миллионов рублей, а поддержку на производство пищевого яйца увеличат до 11 миллионов рублей.

«Всего на 2018 год определен лимит федеральных средств поддержки по всем направлениям АПК в объеме 1,7 миллиардов рублей», — рассказала замначальника управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса минсельхоза Ирина Тихонова.

Также было отмечено, что в 2018 году сохранятся все действовавшие ранее направления помощи аграриям. Новым направлением в структуре единой субсидии для сельхозтоваропроизводителей станет поддержка на один килограмм реализованной продукции животноводства. На эти цели запланировано около 185 миллионов рублей.

Кроме того, будут увеличены объемы средств грантовой поддержки малых форм хозяйствования.