Пензенских бизнесменов оштрафовали за грибочки

Фирма из Чувашии, которая производит кондитерские изделия, обратилась в суд с иском на двух пензенских предпринимателей. Бизнесмены использовали похожий товарный знак.

Организация обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с просьбой взыскать с каждого индивидуального предпринимателя по 900 тысяч рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Согласно материалам дела, чувашская фирма является правообладателем объемного товарного знака в виде грибочка с коричневой шляпкой, белой ножкой и черными точками внизу. Зарегистрирован он был в 2006 году и действует до 2025-го.

Ранее региональное УФАС признало действия пензенских бизнесменов по использованию схожего товарного знака, как недобросовестная конкуренция. Было заведено дело об административном правонарушении, по которому предприниматели уже платили по 20 тысяч рублей в 2016 году, сказано в постановлении Суда по интеллектуальным правам города Москвы.

По решению суда исковые требования были удовлетворены частично: с ответчиков взыскали по 40 тысяч рублей. Истец с этим не согласился и подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.