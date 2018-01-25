«Ростелеком» перевел на оптику 48 пензенских медорганизаций

«Ростелеком» в 2017 году перевел на оптику 48 медицинских организаций в Пензенской области. Общая протяженность построенных волоконно-оптических линий связи составила 26 километров.

Доступ в интернет получили 42 сельские амбулатории, расположенные в 14 районах области, и шесть поликлиник на территории Пензы. Созданная сеть позволит врачам работать в единой информационной системе здравоохранения и применять цифровые сервисы для оказания медицинской помощи.

«Одна из задач развития цифрового здравоохранения — предоставить равные возможности всем медицинским учреждениям. С появлением оптики сельские амбулатории получили современную инфраструктуру связи. Теперь врачам доступны возможности использования телемедицинских технологий и проведения удаленных консилиумов. Также возросла скорость получения информации от коллег из областных многопрофильных и специализированных клиник», — рассказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

По информации регионального минздрава, Пензенская область входит в число субъектов России с высоким уровнем доступности медицинской помощи. Развивается система электронной записи к врачу. Всего в прошедшем году записались к врачу через интернет около 450 тыс. жителей региона.

В 2018 году подключение медицинских учреждений к интернету в рамках федеральной программы продолжится. Распоряжением правительства РФ «Ростелеком» назначен единым исполнителем проекта. По предварительным данным, для исполнения поручения президента РФ до конца 2018 года в России необходимо обеспечить доступом в интернет 13 890 медицинских организаций.