«Сердитый кот» отсудил у кофейни более 710 тыс долларов

Компания, которая обладает правами на использование образа «сердитого кота» по кличке Соус Тардар, выиграла судебное дело у кофейни, сообщает телеканал «360».

Работники кофейни использовали образ кота, чтобы обойти знаменитого конкурента. Они заключили контракт на 150 тысяч долларов с компанией «сердитого кота» в 2013 году, который подразумевал, что кофейня может использовать изображение котика в оформлении холодного кофейного напитка «Grumppuccino».

Как утверждает компания, организация превысила свои полномочия по договору и начала продавать другие продукты с изображением кота, не спрашивая разрешения у хозяев питомца.

Руководство кофейни должно заплатить компании 710 тысяч долларов.