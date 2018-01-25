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«Сердитый кот» отсудил у кофейни более 710 тыс долларов

25 января в 15:35 408 просмотров
, которая обладает правами на использование образа «сердитого кота» по кличке Соус Тардар, выиграла судебное дело у кофейни, сообщает телеканал «360».

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Компания, которая обладает правами на использование образа «сердитого кота» по кличке Соус Тардар, выиграла судебное дело у кофейни, сообщает телеканал «360».

Работники кофейни использовали образ кота, чтобы обойти знаменитого конкурента. Они заключили контракт на 150 тысяч долларов с компанией «сердитого кота» в 2013 году, который подразумевал, что кофейня может использовать изображение котика в оформлении холодного кофейного напитка «Grumppuccino».

Как утверждает компания, организация превысила свои полномочия по договору и начала продавать другие продукты с изображением кота, не спрашивая разрешения у хозяев питомца.

Руководство кофейни должно заплатить компании 710 тысяч долларов.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0-1378203/

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