Tele2 запустила сеть 4G в Пензенской области

Сеть 4G в регионе работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенности частоты позволяют комфортно пользоваться мобильным интернетом не только на улице, но и внутри помещений.

Для обеспечения абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Ericsson. Поскольку сети 2G и 3G в Пензенской области построены на оборудовании одного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.

Пользователям компания предлагает протестировать возможности новой сети. При подключении к тарифам «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+" с 25 января по 25 апреля новые абоненты получат удвоенный пакет 4G-трафика в подарок.

«Необходимость запуска сети четвертого поколения в Пензенской области однозначно назрела, об этом красноречиво свидетельствует рост пользовательской активности за последний год. Так, объем скаченного трафика в регионе вырос в четыре раза, а количество активных пользователей мобильного интернета удвоилось. Таким образом, запуск сети LTE дает пензенцам новые возможности для общения и работы онлайн», — рассказал директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Алексей Степин.