Пензу отметили в числе регионов с высоким уровнем вакцинации против гриппа

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова назвала Пензенскую область в числе регионов с высоким уровнем охвата населения вакцинацией против гриппа.

Об этом министр сообщила на совещании в режиме видеоконференцсвязи с регионами.

«В период с августа по ноябрь 2017 года в Пензенской области против гриппа привито 656 205 человек, что составило 48% от населения региона в целом», — сказала начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова.

Всего в России привито более 67 миллионов человек или 46,6% населения страны, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Благодаря активной вакцинации в осенний период, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пензенской области на третьей неделе 2018 года остается относительно спокойной. Заболеваемость ОРВИ — ниже контрольного уровня эпидемического порога на 6,7%. Случаи гриппа не зарегистрированы.