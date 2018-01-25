Бессоновских школьников познакомили с основами ЗОЖ

«Дети — это именно та категория, которая воспринимает и впитывает информацию, направленную на пропаганду здорового образа жизни, профилактику развития зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ», — сказала Анастасия Филюшкина.

Более 100 школьников восьмых-десятых классов стали участниками урока по ЗОЖ, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Во время беседы ребята познакомились с основными принципами здорового питания, получили информацию о неблагоприятном влиянии на здоровье человека продуктов быстрого питания и сладких газированных напитков.

«Вредными для детей и молодежи считаются те привычки, которые мешают жить полноценной жизнью, не дают ему возможности реализовать себя как личность», — пояснила врач.

Также школьникам рассказали о последствиях вредных привычек в свете заражения различными заболеваниями, в том числе — ВИЧ-инфекцией, влиянии их на выбор профессии и на здоровье потомства.

Следующий урок пройдет в Нижнем Ломове 26 января.