Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе благоустроят одно из самых узнаваемых мест в городе
В Пензе прошла акция для пенсионеров «По зову сердца»
В Пензе суд наказал фабрику за отсутствие даты изготовления на трусах
«МегаФон» признали лидером в России по скорости интернета
Губернатор намерен ввести новый вид поддержки молодых специалистов
Пензу отметили в числе регионов с высоким уровнем вакцинации против гриппа
Tele2 запустила сеть 4G в Пензенской области
Пензенских бизнесменов оштрафовали за грибочки
Белозерцев: Мы гордимся нашими студентами
«Ростелеком» перевел на оптику 48 пензенских медорганизаций

Бессоновских школьников познакомили с основами ЗОЖ

25 января в 16:29 426 просмотров
«Социальный поезд» 25 января посетил Бессоновский район. Врач-педиатр Пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина провела урок здорового образа жизни с учениками старших классов.

" data-title="Бессоновских школьников познакомили с основами ЗОЖ — Пенза-пресс, рунет за день">

«Социальный поезд» 25 января посетил Бессоновский район. Врач-педиатр Пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина провела урок здорового образа жизни с учениками старших классов.

«Дети — это именно та категория, которая воспринимает и впитывает информацию, направленную на пропаганду здорового образа жизни, профилактику развития зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ», — сказала Анастасия Филюшкина.

Более 100 школьников восьмых-десятых классов стали участниками урока по ЗОЖ, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Во время беседы ребята познакомились с основными принципами здорового питания, получили информацию о неблагоприятном влиянии на здоровье человека продуктов быстрого питания и сладких газированных напитков.

«Вредными для детей и молодежи считаются те привычки, которые мешают жить полноценной жизнью, не дают ему возможности реализовать себя как личность», — пояснила врач.

Также школьникам рассказали о последствиях вредных привычек в свете заражения различными заболеваниями, в том числе — ВИЧ-инфекцией, влиянии их на выбор профессии и на здоровье потомства.

Следующий урок пройдет в Нижнем Ломове 26 января.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/2598/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60