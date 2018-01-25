Губернатор намерен ввести новый вид поддержки молодых специалистов

25 января в Пензе чествовали талантливую молодежь, лауреатам премии губернатора вручили дипломы. На мероприятии глава региона Иван Белозерцев озвучил идею, аналогов которой в России еще не было.

По словам главы региона, для молодежи одной из главных проблем является трудоустройство, сообщает пресс-служба облправительства.

«Я принял решение о запуске в Пензенской области нового молодежного проекта, направленного на поддержку выпускников вузов. Пока еще не придумано для него название, но работать он начнет уже в этом году. Цель его — помочь выпускникам средних и высших учебных заведений реализовываться как специалистам, чтобы наша одаренная молодежь не покидала родных мест в поиске наибольшего заработка.

Начиная с 2018 года, вместе с руководителями предприятий и организаций мы будем проводить конкурс среди студентов-выпускников. 25 победителей получат возможность выбора места трудоустройства на одном из пензенских производств или учреждений по специальности. В первую очередь, это касается представителей инженерно-технических профессий. При этом из бюджета области они будут получать в течение года, например, по 20 тысяч рублей. Предприятие должно выплачивать такому специалисту зарплату не ниже средней по экономике региона», — сообщил губернатор.

Если молодой специалист хорошо себя зарекомендует, то после года работы он будет получать повышенную зарплату уже от работодателя, а регион будет поддерживать следующих выпускников.

Губернатор поздравил собравшихся с Днем студенчества и пожелал им счастья, добра, любви, благополучия и успехов в учебе.

«Вы проявляете свои яркие способности в различных сферах, реализуете общественно значимые проекты, участвуете в научно-техническом творчестве и учебно-исследовательской деятельности. Среди вас есть те, кто добился успехов, освоив азы различных профессий, кто проявил себя в художественном творчестве, имеет спортивные достижения», — отметил Иван Белозерцев.