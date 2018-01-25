Спикер пензенского ЗакСобра встретился с активной молодежью

Председатель Законодательный Собрания Валерий Лидин, секретарь регионального отделения ЕР в День студенчества встретился с активной молодежью. Встреча прошла на площадке исполкома «Единой России».

Как сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра, Валерий Лидин обсудил с гостями вопросы подготовки профессиональных кадров для предприятий Пензенской области, участие в новых кадровых проектах молодежи, поддержка которых осуществляется по поручению главы государства. Например, федеральный проект «Россия — страна возможностей». В рамках проекта проходит конкурс «Лидеры России», в котором изъявили желание участвовать молодые активисты.

Валерий Лидин рассказал молодым людям о системе социальных лифтов, предназначенной для личностного роста, привел в пример депутатов Молодежного парламента при Законодательном Собрании.

«Очень актуальным сегодня является ваше участие в решении задач, которые стоят перед нашим государством, регионом, всем российским обществом. Первая и главная задача — возрождение и продолжение нравственных, исторических, духовных, патриотических традиций».

Валерий Лидин предложил ребятам проработать план действий по реализации этой задачи. Он вручил благодарственные письма молодежным активистам.