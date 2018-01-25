В Белинском районе женщину осудили за продажу «левого» алкоголя

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, вечером 15 января жительница села Студенка Белинского района продала мужчине алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья человека.

Кроме того, когда женщину задержали полицейские, она попыталась откупиться от наказания 5000 рублями, но ей не удалось завершить дело до конца. Полицейский отказался принять деньги.

Женщине вынесли приговор по двум статьям: «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Ей назначили штраф — 55 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.