В Пензе суд наказал фабрику за отсутствие даты изготовления на трусах

Согласно материалам дела, в пензенский Роспотребнадзор поступило заявление из Свердловской области о том, что в одном из магазинов города Ревда продавали детский комплект нижнего белья, на котором была не соответствующая требованиям технического регламента Таможенного союза маркировка.

После административного расследования со склада фабрики «Восход» в Пензе изъяли на экспертизу майку и трусы. Выяснилось, что на продукции отсутствовала дата изготовления, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В результате суд решил привлечь фабрику к административной ответственности и назначил наказание в виде предупреждения.