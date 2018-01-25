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В Пензе суд наказал фабрику за отсутствие даты изготовления на трусах

25 января в 17:40 378 просмотров
 «ППО «Восход».

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Арбитражный суд Пензенской области вынес решение по делу в отношении ООО «ППО «Восход».

Согласно материалам дела, в пензенский Роспотребнадзор поступило заявление из Свердловской области о том, что в одном из магазинов города Ревда продавали детский комплект нижнего белья, на котором была не соответствующая требованиям технического регламента Таможенного союза маркировка.

После административного расследования со склада фабрики «Восход» в Пензе изъяли на экспертизу майку и трусы. Выяснилось, что на продукции отсутствовала дата изготовления, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В результате суд решил привлечь фабрику к административной ответственности и назначил наказание в виде предупреждения.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-687415/

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