В Пензе прошла акция для пенсионеров «По зову сердца»

В Пензе 25 января состоялась еженедельная акция для людей пожилого возраста «По зову сердца» (0+).

Специалисты центра здоровья провели для всех желающих обследование на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Пенсионеры прошли антропометрические исследования, измерили артериальное давление и индекс массы тела, определили уровень глюкозы и холестерина в крови, проверили зрение, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По результатам обследования все участники акции получили рекомендации терапевта.

«Среди людей пожилого возраста сейчас распространены гипертония, ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт и, как правило, сахарный диабет», — рассказал врач-терапевт Пензенского областного центра медицинской профилактики Константин Костеленя.