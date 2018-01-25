В Пензе благоустроят одно из самых узнаваемых мест в городе (видео)

В 2018-м жители Пензы впервые смогут выбрать общественную территорию, которую благоустроят за счет федерального бюджета. Голосование впервые пройдет в рамках программы «Формирование современной городской среды». Пока в перечень внесены пять объектов.

Площадь Ленина, набережная Суры с уникальным монументом Росток, Соборная площадь с венчающим ее Спасским кафедральным собором — без сомнения, одни из самых узнаваемых мест в Пензе. Однако, по мнению горожан, именно они нуждаются в благоустройстве.

Шанс превратиться в сквер есть у поросшего бурьяном поля за дворцом единоборств «Воейков». С 2018 года жители сами решают, какие объекты реконструируют и какие территории благоустроят. В рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» отобрали пять таких пространств.

На реализацию программы в 2018 году из федерального бюджета Пенза получит порядка 130 миллионов рублей. Из предложенных территорий жителям предстоит выбрать наиболее приоритетную, чтобы к работам можно было приступить в этом году. Где и когда пройдет рейтинговое голосование в мэрии сообщат позже, однако известно, что его проведут в марте.

«Все будет происходить по примеру выборов: бюллетень, комиссия, которая займется подсчетом результатов, в течение трех дней мы узнаем, какая общественная территория победит», — рассказал начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.

Создавать комфортную среду продолжат и во дворах многоквартирных домов. Сейчас специальная комиссия рассматривает десятки заявок от пензенцев. В 2017 году на 35 объектах были установлены новые бордюрные камни, оборудованы парковочные места, заасфальтированы дорожки, установили около 500 лавочек и 200 урн. На шести придомовых территориях по дополнительному перечню возвели детские игровые комплексы. Сколько дворов преобразят в 2018-м специалисты управлениях ЖКХ, сообщат позже, сообщает телеканал «Экспресс».