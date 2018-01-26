Фотографии с места ДТП появились в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, молодой парень выбежал на проезжую часть из бара на улице Кирова, в этот момент его сбил автомобиль.

«Этого парня било несколько парней, и от безвыходной ситуации он побежал от них, а мимо проезжало такси и настигло его. Я в этот момент находился там и видел, как это произошло. Таксист ни в чем не виноват, он ехал с положенной скоростью, а сбил он его уже, когда тормозил. Дорога очень скользкая», — написал пользователь Павел.

Как сообщили свидетели происшествия, машину такси после столкновения занесло, и она влетела в забор, сбитый парень жив.

Официальной информации о случившемся нет.