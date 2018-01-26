Замначальника профильного подразделения минсельхоза Павел Гусев отметил, что Пензенская область в части мероприятий по легализации алкогольного рынка занимает достойные позиции среди субъектов страны, и работа в этом направлении позволяет решать как экономические, так и социальные задачи региона.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Пензенской области лицензии на осуществление закупки, хранения и поставки алкоголя имеют 11 организаций.

В 2017 году сотрудники общественных организаций совместно со специалистами министерства сельского хозяйства Пензенской области провели мониторинг 1200 объектов торговли, в том числе — 185 объектов общественного питания. В итоге выявлено 108 фактов нарушений законодательства в части нелегального оборота алкогольной продукции, в том числе — 44 факта в предприятиях общественного питания, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Для осуществления государственного контроля за рынком алкогольной продукции редназначена система ЕГАИС.

«Сейчас к ЕГАИС подключено 100% организаций и объектов торговли. По этому показателю Пензенская область занимает первое место по ПФО и входит в число лидеров в России», — отметил Павел Гусев.

Также рассматривались изменения, которые коснутся легализации сферы розничной продажи алкоголя, увеличились штрафы на физических лиц и индивидуальных предпринимателей при выявлении фактов продажи алкоголя без лицензии.

По поручению губернатора Ивана Белозерцева, специалисты регионального минсельхоза составили Реестр организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в предприятиях общественного питания. Эти предприятия должны иметь лицензию и быть подключены к системе ЕГАИС.