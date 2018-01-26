В России ужесточили требования к качеству икры, масла, гречки и риса

В России утверждены новые ГОСТы на красную икру, сливочное масло, гречку и рис — теперь к этим продуктам предъявляются более жесткие требования.

Как сообщают «Известия», соответствующий документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте. С 1 марта новые правила будут применяться в тестовом режиме, а с начала весны 2021 года после апробации на рынке перейдут в статус постоянно действующих.

Например, для красной икры вводится ограничение на содержание отстоя (так называемого джуcа) — 5% от конечного продукта. А предварительный ГОСТ на рис вводит понятие доброкачественных ядер — их должно быть не менее 99,7%. Изготовителям гречки придется соблюдать требования по кислотному числу жира, а новый стандарт на сливочное масло установит значение термоустойчивости до единицы.

По мнению экспертов, новые правила зададут вектор развития пищевой промышленности.