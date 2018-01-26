В Сосновоборске после вмешательства прокуратуры стало безопаснее на дорогах

В Сосновоборском районе Пензенской области прокуратура обнаружила нарушения в сфере организации дорожной деятельности и обеспечения безопасности движения.

Так, в рабочем поселке Сосновоборск не было проекта организации дорожного движения. Это негативно влияло на безопасность дорожного движения и создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью его участников, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

После проверки в суд было направлено исковое заявление о принуждении органа местного самоуправления к разработке проекта. Требование прокурора было удовлетворено.

Администрация Сосновоборска изыскала деньги для разработки данного нормативно-правового акта и привлекла для работ специализированную организацию.

В настоящее время проект организации дорожного движения утвержден и вступил в действие.