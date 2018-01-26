Пензенцы могут пользоваться 4G-интернетом от Tele2

Пресс-конференция прошла в стиле компании — по другим правилам. Перед ее началом директор макрорегиона «Черноземье» Теle2 Дмитрий Садыков, директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Алексей Степин и другие сотрудники компании по-дружески беседовали с журналистами: рассказывали о нововведениях и интересовались пожеланиями, — а затем сообщили, какой подарок оператор подготовил для пензенцев в новом году.

«Пензенская область — 52-й регион в стране*, где мы запустили сеть LTE. Я знаю, что абоненты долго этого ждали, и вот этот день наступил. В Пензенском регионе установлено новейшее оборудование, которое делает передачу данных максимально качественной и стабильной. Сеть обладает большой емкостью и ресурсом», — отметил Дмитрий Садыков.

Чтобы обеспечить пензенцев качественным интернетом, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. В частности, при строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Ericsson.

Алексей Степин признался: к запуску 4G компания Tele2 готовилась целый год.

«Это очень тяжелая, но важная работа, и я горжусь тем, что мы ее проделали. Необходимость запуска сети четвертого поколения в Пензенской области однозначно назрела, об этом красноречиво свидетельствует рост пользовательской активности в нашей сети за последний год. Для внедрения мы выбрали диапазон LTE-1800**, потому что он обеспечивает хороший баланс скорости и покрытия, позволяет сделать сеть стабильной и успешной. Средняя скорость загрузки — в два раза выше, чем в сети 3G. 21% интернет-трафика уже прошло через сеть 4G», — рассказал он.

На сегодняшний день в зоне сети четвертого поколения — Мокшанский, Шемышейский, Бековский, Наровчатский, Лопатинский, Городищенский и Бессоновский районы, качественный интернет также доступен жителям Пензы, Заречного, Сурска.

На пресс-конференции выяснилось, что большинство пришедших журналистов — абоненты Tele2.

«Я подключился к Tele2 сразу, как только оператор зашел в регион. Меня радует, что в компании всегда придумывают что-то новое, чего нет у других. Я часто пользуюсь мессенджерами и соцсетями, и здорово, что они не входят у Tele2 в трафик, а с запуском 4G пользоваться интернетом станет еще удобнее», — отметил директор-интернет проектов ИА «Пенза-Пресс» Станислав Левов.

Еще одна хорошая новость: запуск новой технологии не станет причиной роста цен на тарифы. Как заверил Алексей Степин, изменения в тарифной линейке будут, но только в лучшую, выгодную для абонента, сторону.

А пока в честь запуска 4G Tele2 дарит пользователям подарок: при подключении к тарифам «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+" с 25 января по 25 апреля новые абоненты получат удвоенный пакет 4G-трафика. Придется он как нельзя кстати, ведь теперь пензенцы смогут пользоваться интернетом на скорости около 6−20 мегабит в секунду.

«Наша компания делает все, чтобы абоненты чувствовали себя комфортно. Мы работаем по другим правилам и являемся не просто мобильным оператором: мы встраиваемся в жизнь абонентов, предлагаем новые сервисы и услуги», — подчеркнул Алексей Степин.

* Сеть 4G от Tele2 доступна абонентам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, республиках Адыгее, Карелии, Коми, Мордовии, Татарстан и Хакасии, в Удмуртской и Чувашской республиках, в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.



** Сеть 4G работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенности частоты позволяют комфортно пользоваться мобильным интернетом не только на улице, но и внутри помещений.